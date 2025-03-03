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10:34, 3 марта 2025Культура

Дима Билан отреагировал на татуировки в свою честь

Певец Дима Билан заявил, что не одобряет татуировки в свою честь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан высказался о татуировках, которые поклонники делают в его честь. Слова артиста приводит Пятый канал.

По словам исполнителя, он не одобряет такие «жертвы» со стороны фанатов и не рад им. «Мне просто не хочется подталкивать человека к какому-то возможно необдуманному поступку», — сказал он.

Ранее Дима Билан признался, что сталкивался с преследованиями фанаток, и рассказал, почему не ест подаренное поклонниками. Певец заявил, что не осуждает своих поклонников после подобных инцидентов, но иногда преследование переходит допустимые границы.

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