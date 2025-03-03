Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» пошлым и вредным

Актер Дмитрий Певцов заявил о вреде и пошлости фильма «Чебурашка»

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» вредным и пошлым. Его слова приводит aif.ru.

«"Чебурашку" посмотрело огромное количество людей, потому что это Чебурашка. Но это пошлое и очень вредное кино для детей», — заявил Певцов.

По словам артиста, родители вместе с детьми идут в кино на фильмы со знакомыми названиями, однако не каждая картина несет верный посыл для подрастающего поколения. «Появляются чудовищные фильмы для детей, которые не имеют отношения ни к сказкам, ни к детям, ни к семейному кино», — считает он.

В частности, Певцов раскритиковал картину «Финист. Последний богатырь». По его мнению, в истории нет ни одного положительного персонажа, способного научить ребенка правильным ценностям: «Главный герой — недоумок, зазнайка и нарцисс. Его слуга и ближайший друг — предатель. (...) Баба-Яга занимается своей гиперсексуальностью и молодостью».

Ранее сообщалось, что Певцов заочно приговорен к уголовному наказанию на территории Украины за публичную поддержку специальной военной операции (СВО).