Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:12, 3 марта 2025Культура

Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» пошлым и вредным

Актер Дмитрий Певцов заявил о вреде и пошлости фильма «Чебурашка»
Ольга Коровина

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» вредным и пошлым. Его слова приводит aif.ru.

«"Чебурашку" посмотрело огромное количество людей, потому что это Чебурашка. Но это пошлое и очень вредное кино для детей», — заявил Певцов.

По словам артиста, родители вместе с детьми идут в кино на фильмы со знакомыми названиями, однако не каждая картина несет верный посыл для подрастающего поколения. «Появляются чудовищные фильмы для детей, которые не имеют отношения ни к сказкам, ни к детям, ни к семейному кино», — считает он.

В частности, Певцов раскритиковал картину «Финист. Последний богатырь». По его мнению, в истории нет ни одного положительного персонажа, способного научить ребенка правильным ценностям: «Главный герой — недоумок, зазнайка и нарцисс. Его слуга и ближайший друг — предатель. (...) Баба-Яга занимается своей гиперсексуальностью и молодостью».

Ранее сообщалось, что Певцов заочно приговорен к уголовному наказанию на территории Украины за публичную поддержку специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают с влиянием российских чиновников

      Бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области

      В Госдуме захотели обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

      Шуфутинский тайно женился

      Раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера

      Иран получил усовершенствованные танки «Сулейман-402»

      Близ порта Гамбурга произошел разлив нефтепродуктов

      Названа вероятная дата освобождения из колонии «королевы марафонов»

      Минобороны назвало число сдавшихся в плен в Курской области солдат ВСУ

      Приехавший в отпуск по ранению боец СВО едва не утонул на переходе в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше