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21:34, 3 марта 2025Ценности

Джулия Фокс в прозрачном платье без нижнего белья пришла на афтепати «Оскара»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chad Salvador / WWD via Getty Images

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс в откровенном образе пришла на вечеринку журнала Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Соответствующая публикация появилась на странице журнала InStyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость предстала перед камерами на афтепати в облегающем прозрачном макси-платье бренда Dilara Findikoglu бежевого оттенка, которое было украшено прядями волос. При этом она отказалась от нижнего белья, и сквозь ткань наряда просвечивало обнаженное тело.

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В то же время манекенщица надела остроносые туфли на каблуках песочного оттенка и сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее сообщалось, что американская актриса Зои Кравиц также пришла на вечеринку журнала Vanity Fair в откровенном образе.

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