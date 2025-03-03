Джулия Фокс в прозрачном платье без нижнего белья пришла на афтепати «Оскара»

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс в откровенном образе пришла на вечеринку журнала Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Соответствующая публикация появилась на странице журнала InStyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость предстала перед камерами на афтепати в облегающем прозрачном макси-платье бренда Dilara Findikoglu бежевого оттенка, которое было украшено прядями волос. При этом она отказалась от нижнего белья, и сквозь ткань наряда просвечивало обнаженное тело.

В то же время манекенщица надела остроносые туфли на каблуках песочного оттенка и сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее сообщалось, что американская актриса Зои Кравиц также пришла на вечеринку журнала Vanity Fair в откровенном образе.