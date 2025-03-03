Эрдоган назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Эрдоган: Конфликт на Украине невозможно решить ни без России, ни без Украины

Конфликт на Украине невозможно решить ни без России, ни без Украины, и игнорирование одной из двух сторон приведет к негативным последствиям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, но считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины (...) Сейчас мы вместе наблюдаем, насколько реалистичны и верны эти подходы. Формулы, игнорирующие одну из сторон конфликта, не возымеют успеха», — рассказал глава государства.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция всегда стремилась избегать эскалации конфликта и указывала, что между сторонами возможен компромисс и начало переговоров.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. При этом он указал, что необходимы переговоры, которые будут учитывать первопричины начала вооруженного конфликта и их дальнейшее устранение.