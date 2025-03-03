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18:00, 3 марта 2025Россия

Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС Нижегородской области

В Нижегородской области грузовая фура врезалась в жилой дом. Об этом сообщило ГУ МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

ЧП произошло в селе Ломовка. Водитель большегруза не справился с управлением во время поворота и въехал в жилой дом. В здании на тот момент находились четыре человека.

«Медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям. Они были госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС заверили, что компетентные органы установят обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Авария произошла около 15:30 в районе стации метро «Московская». Пассажирский автобус во время разворота протаранил несколько автомобилей, после чего въехал в остановку с людьми. Пострадали четыре человека, одного из которых спасти не удалось.

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