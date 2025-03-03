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09:36, 3 марта 2025Мир

Глава нацразведки США назвала последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом

Габбард: Поведение Зеленского в Белом доме раскололо отношения Украины и США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме раскололо отношения Украины и Соединенных Штатов. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

«Было много разговоров, которые велись через разных представителей как Зеленского, так и президента Трампа, предшествовавших его визиту в Овальный кабинет, и резкая эскалация со стороны Зеленского оказалась большим сюрпризом», — отметила глава американской нацразведки.

Габбард подчеркнула, что поведение Зеленского «создало огромный раскол» в отношениях Киева и Вашингтона и наглядно продемонстрировало расхождение позиций двух президентов в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение президентов и делегаций двух стран в присутствии журналистов превратилось в перепалку, в результате которой украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а его пресс-конференцию с Трампом отменили.

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