Глава нацразведки США назвала последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом

Габбард: Поведение Зеленского в Белом доме раскололо отношения Украины и США

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме раскололо отношения Украины и Соединенных Штатов. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

«Было много разговоров, которые велись через разных представителей как Зеленского, так и президента Трампа, предшествовавших его визиту в Овальный кабинет, и резкая эскалация со стороны Зеленского оказалась большим сюрпризом», — отметила глава американской нацразведки.

Габбард подчеркнула, что поведение Зеленского «создало огромный раскол» в отношениях Киева и Вашингтона и наглядно продемонстрировало расхождение позиций двух президентов в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение президентов и делегаций двух стран в присутствии журналистов превратилось в перепалку, в результате которой украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а его пресс-конференцию с Трампом отменили.