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15:03, 3 марта 2025Мир

Макрон назвал требуемую ЕС сумму инвестиций в оборону

Макрон: Странам ЕС необходимо привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо привлечь минимум 200 миллиардов евро инвестиций для повышения расходов на оборону. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Il Foglio.

«Для начала нам нужно 200 миллиардов [евро], чтобы иметь возможность инвестировать», — подчеркнул французский лидер.

Макрон назвал требуемую ЕС сумму инвестиций в оборону перед саммитом глав государств объединения 6 марта. По его мнению, Евросоюз должен принять меры по расширению собственной стратегической автономии не только в связи с конфликтом на Украине, но и из-за возможных изменений позиции США. Политик добавил, что политика Вашингтона становится непредсказуемой для европейских политиков.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала срочно вооружить Европу. Она подчеркнула, что всем европейцам необходимо вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности.

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