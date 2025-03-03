Энергетик объяснил минусовые цены на электроэнергию в Европе

Энергетик Юшков: Ничего хорошего в минусовых ценах на энергию в Европе нет

Ничего хорошего в минусовых ценах на электроэнергию в европейских странах нет, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил изменение стоимости.

«Это не что-то типичное, но такое бывало. Это не впервые в истории. Периодически цены уходят в минус. Но никто никому бесплатно электроэнергию там не раздается. Все как платили, так и платят. Это скорее биржевая история. С одной стороны, вроде как хорошо — дешевая или вообще минусовая электроэнергия. А с другой стороны, это еще раз показывает на минусы энергетики», — заявил Юшков.

Аналитик объяснил, что минусовые цены на электроэнергию указывают на то, что человек не может ей управлять.

«В каждый момент времени выработка должна равняться объему потребления. В топливной энергетике это можно легко добиться: сколько газа сожгли или угля, столько и выработка. А в зеленой энергетике вы зависите от того, какое солнце, какой ветер и прочее. Сегодня минусовая энергия, а завтра, наоборот, солнце скрылось и жуткий дефицит. И произойдет такой же скачок цен вверх. Поэтому здесь как посмотреть. На самом деле ничего хорошего в этом нет», — заключил он.

Ранее в ряде европейских стран цены на электроэнергию опустились ниже нуля. Это произошло потому, что солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. Так, в ФРГ в какой-то момент за мегаватт-час давали минус 17,73 евро. Похожие сценарии наблюдались в Нидерландах и Бельгии.

