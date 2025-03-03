Названа стоимость самой маленькой квартиры в Сочи

Стоимость самой маленькой квартиры в Сочи составляет 3,6 миллиона рублей

Стоимость самой маленькой квартиры в Сочи, доступной для покупки на данный момент, оценили в 3,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости города Кирилл Флутков.

Речь идет о лоте, площадь которого составляет 11 квадратных метров. Он расположен в Центральном районе Сочи.

Риелтор также рассказал, что самую дешевую квартиру площадью до 20 квадратных метров можно найти в поселке Якорная Щель. За 2,4 миллиона рублей новому владельцу достанется студия метражом 15 «квадратов».

Ранее выяснилось, что цена самой дешевой квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга, которую можно было приобрести в конце февраля, составила 3,4 миллиона рублей. Указанный объект недвижимости площадью 20,6 квадратных метра расположен в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе.