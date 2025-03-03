Названо условие возможного снижения пошлин на товары из-за рубежа

Минпромторг: Пошлины на иностранные товары можно снизить после снятия санкций

Пошлины на иностранные товары в России могут снизить после снятия санкций против отечественных экспортеров. Условие возможного снижения тарифов назвали в Минпромторге, сообщает газета «Известия».

Ведомство начало составлять свод правил для компаний из-за рубежа, которые захотят вернуться в Россию. Сейчас в Минпромторге обсуждают идеи для соответствующего документа и отмечают, что условия возврата ушедших брендов будут рассматривать индивидуально в каждом случае.

Вопрос уменьшения пошлин и импорт будет зависеть от снятия ограничений против российских компаний. При этом в ведомстве намерены создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить рынок необходимой продукцией.

Зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил пересмотреть пошлины на импорт потребительской продукции иностранцев. Сборы стоит поднять с минимального показателя в 5–10 процентов до 30–50 процентов для поставщиков товаров легкой промышленности и некоторых сельскохозяйственных товаров, так как в стране уже есть достойные альтернативы этой продукции. Причина такого шага — необходимость отфильтровать поток импортной продукции в РФ и защитить отечественных производителей.

«Несколько лет назад западные бренды в спешке оставили страну, а теперь оценивают свое возможное возвращение в РФ. Наша задача в такой ситуации — сохранить наработанные результаты, защитить отечественные бренды <...> Если бренды хотят в перспективе работать у нас на более экономически выгодных условиях, то мы предлагаем им локализацию производства, причем основным владельцем таких заводов должны быть россияне, у них должна быть доля в 51 процент», — подчеркнул депутат.

В администрации президента США Дональда Трампа отмечают «потрясающие возможности», которые может предоставить мирное соглашение по Украине для американских компаний. Однако топ-менеджеры компаний проявляют осторожность насчет возвращения на российский рынок. Среди причин такого подхода можно выделить влияние государства на рынок и неоправданно высокие ставки. Поэтому даже крупные энергетические компании, такие как нефтяные гиганты, будут действовать с особой осторожностью в вопросе возвращения в РФ.