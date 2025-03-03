Немецкий автогигант запланировал массовые увольнения

«Автостат»: Компания Mercedes-Benz решила сократить 15 процентов сотрудников

Немецкий автогигант Mercedes-Benz собрался уволить около 15 процентов своих сотрудников в Китае. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Ожидается, что уволят работников, занятых в отделах продаж и финансов. Цель такой кадровой политики — адаптироваться к новым рыночным условиям: оптимизировать бизнес-процессы и повысить операционную эффективность.

Сокращения должны затронуть такие подразделения компании как Mercedes-Benz Automobile Finance и Beijing Mercedes-Benz Sales.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь чистая выручка Mercedes-Benz Group снизилась на 31 процент, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го — с 11,37 до 7,8 миллиарда евро, а прибыль до уплаты налогов (EBIT) — на 32 процента. Суммарные продажи компании за год упали на четыре процента, или на 66,5 тысячи единиц, до 1,46 миллиона. Такую динамику руководство концерна объяснило жесткой конкуренцией на китайском рынке и слабой макроэкономической ситуацией в самой ФРГ.