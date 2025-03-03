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20:57, 3 марта 2025Культура

Нюша ответила на вопрос об отношениях с Кридом

Певица Нюша заявила, что не исключает возобновления отношений с Егором Кридом
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Нюша призналась, что не исключает романа с Егором Кридом. Об этом она сообщила во время съемок шоу Ляйсан Утяшевой.

По словам Шурочкиной (настоящая фамилия артистки), она была бы не против возобновления отношений со своим экс-бойфрендом, но при условии, что это будут искренние отношения.

«Я не настраиваюсь категорично к чему-либо. Допускаю, что такое возможно. Мы же все знаем такие истории, но это большая редкость. Не уверена, что это наш с Егором случай», — сказала она.

Ранее стало известно, что певица Нюша объяснила развод с мужем кармой за плохие поступки.

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