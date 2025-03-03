Оскароносная актриса заявила о своей слепоте со сцены

Голди Хоун призналась в проблемах со зрением из-за катаракты со сцены «Оскара»

Обладательница «Оскара» актриса Голди Хоун призналась, что испытывает проблемы со зрением. На слова артистки обратило внимание издание Newsweek.

79-летняя Хоун должна была вручать одну из статуэток на церемонии вручения премии «Оскар», а ее партнером был Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука. В какой-то момент актриса прервала свою речь, потому что не смогла дочитать текст по суфлеру. В итоге обращение пришлось завершить Гарфилду.

«Дорогой, ты не мог бы это прочитать для меня? Кажется, я сама не смогу... Я совершенно слепая», — заявила она и улыбнулась.

Известно, что актриса долгое время страдает от катаракты — помутнения хрусталика глаза, которое вызывает различные степени расстройства зрения вплоть до его утраты. Хоун и Гарфилд объявляли победителя в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». На протяжении всего процесса Эндрю поддерживал актрису, держа ее за руку.

Ранее стало известно, что Илон Маск назвал полным беспорядком то, как вручаются награды на премии «Оскар».