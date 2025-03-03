Под Петербургом построят мини-город на десятки миллиардов рублей

В Ленобласти построят мини-город в рамках комплексного развития территорий

В Ленинградской области готовят к запуску крупнейший проект комплексного развития территорий (КТР) площадью 57 гектар, сообщает «Деловой Петербург».

В проект вложат 70,8 миллиарда рублей. Муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области провели торги на право КРТ в массиве «Ручьи-2». В лот вошел участок будущего мини-города восточнее Ленинградского шоссе и Кузьмоловского кладбища. На участке можно строить многоквартирные жилые дома высотой до 21 этажа, объекты социнфраструктуры, инженерию и объекты благоустройства.

Утвержденного проекта планировки территории в настоящее время нет. Предварительно, речь может идти более чем о 0,4 миллиона квадратных метров жилья. Срок реализации проекта — не более 15 лет.

Известно, что на участие в торгах поступила только одна заявка — от ООО «Специализированный застройщик „Солнечный город“». Торги признали несостоявшимися, однако единственный участник имеет право заключить договор.

Ранее Санкт-Петербург оказался в первой пятерке городов, привлекательных для инвестиции в жилье. Квартиры в этом городе зачастую покупаются «не для себя», а для детей, и временно сдаются. Часть квартир в новостройках при этом изначально приобретается с соответствующей инвестиционной целью.