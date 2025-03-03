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07:38, 3 марта 2025Силовые структуры

Полицейские заинтересовалась планировавшим сжечь паспорт за лайки российским подростком

В Красноярске проверят блогера-подростка, планировавшего сжечь паспорт за лайки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Красноярске проверят блогера-подростка, планировавшего сжечь паспорт за лайки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Сотрудники полиции проверяют информацию о подростке, который собирался сжечь паспорт за лайки, в ходе проверки будет установлена личность молодого человека. По результатам этого будут приняты меры реагирования.

Красноярский блогер-подросток, предположительно, находясь в прямом эфире, сообщил, что планирует сжечь свой российский паспорт. Он показал документ на камеру. Если ему поставят 300 лайков, то он сожжет документ. Но молодой человек так и не собрал желаемое количество реакций. Также его поступок желание осудили подписчики и жители города. Позже он заявил, что документ находится в целости и сохранности.

Ранее сообщалось, что сжегшему российский паспорт певцу Шарлоту запросили срок по делу о реабилитации нацизма.

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