Сжегшему российский паспорт певцу Шарлоту запросили срок по делу о реабилитации нацизма

Гособвинение запросило 7 лет 5 месяцев колонии для певца Шарлота

Государственное обвинение запросило семь лет и пять месяцев колонии общего режима для сжегшего российский паспорт певца Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор также попросил суд назначить исполнителю штраф в размере 299 тысяч рублей.

18 октября суд в Самаре продлил арест Шарлоту сразу на полгода, до 24 марта 2025 года. Он обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. Одно из дел на артиста завели за то, что он сжег свой паспорт гражданина России.