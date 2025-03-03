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11:30, 3 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала родителей выброшенного в мусорный контейнер младенца

В Орехово-Зуево задержали 15-летнего отца выброшенного в контейнер младенца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Орехово-Зуево задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в попытке расправы над собственным ребенком. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ближайшее время отцу спасенного из мусорного контейнера прохожими младенца будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Роженица не достигла возраста наступления уголовной ответственности, она будет поставлена на профилактический учет.

27 февраля прохожий услышал плач и подошел к контейнерам. Внутри он заметил пакет, в котором был новорожденный. Мальчика отвезли в роддом, оказалось, что его выбросили сразу после родов, с этого момента прошло 40 минут.

Выбросившими младенца в мусорку в подмосковном Орехово-Зуево оказались его родители-подростки.

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