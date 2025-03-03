Популярная блогерша вышла в свет в оголяющем тело наряде

Популярная блогерша Чарли Дамелио в откровенном наряде посетила показ Prada

Американская блогерша и танцовщица Чарли Дамелио в откровенном образе посетила показ бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. Снимки публикует Page Six.

20-летняя популярная инфлюэнсерша вышла в свет в оголяющем тело образе, а именно, бирюзовом бюстгальтере и плиссированной юбке длины макси серого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что подол юбки прикреплен цепями к поясу. Завершали наряд туфли на невысоком каблуке, а в руках знаменитость держала сумку с короткими ручками.

В апреле 2024 года дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум также в откровенном наряде пришла на музыкальный фестиваль Coachella.