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18:30, 3 марта 2025Мир

Появились подробности о совершившем наезд на толпу в Германии

Focus: Подозреваемый в наезде на толпу в Мангейме действовал один
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Подозреваемый в наезде на толпу в немецком Мангейме днем 3 марта действовал один. Об этом сообщает Focus со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В распоряжении издания появились подробности о совершившем наезд на толпу в Германии водителе. В настоящее время подозреваемый задержан и находится в больнице с травмами.

Как утверждается, подозреваемый — 40-летний мужчина, проживающий в соседней с Мангеймом федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В настоящий момент полиция подробно изучает его биографию. Также сообщается, что в результате произошедшего пострадали от 5 до 10 человек.

Ранее число пострадавших наезда автомобиля на толпу в Германии увеличилось. По данным издания Bild, несколько человек ранены после столкновения с машиной.

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