Президент Финляндии сравнил Трампа и Зеленского с поссорившимися супругами

Президент Финляндии Стубб призвал Трампа и Зеленского помириться

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил президента США Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского с поссорившимися супругами и призвал их помириться. С таким заявлением он выступил в беседе с агентством Bloomberg.

«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь», — отметил президент.

Стубб добавил, что в таких случаях следует «выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше».

Ранее бывший старший советник республиканца и главный стратег во время его первого президентства Стив Бэннон заявил, что спор между Трампом и Зеленским станет для Вашингтона поводом «умыть руки».