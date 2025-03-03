Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 3 марта 2025Мир

Президент Финляндии сравнил Трампа и Зеленского с поссорившимися супругами

Президент Финляндии Стубб призвал Трампа и Зеленского помириться
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил президента США Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского с поссорившимися супругами и призвал их помириться. С таким заявлением он выступил в беседе с агентством Bloomberg.

«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь», — отметил президент.

Стубб добавил, что в таких случаях следует «выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше».

Ранее бывший старший советник республиканца и главный стратег во время его первого президентства Стив Бэннон заявил, что спор между Трампом и Зеленским станет для Вашингтона поводом «умыть руки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше