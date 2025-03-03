Приехавший в отпуск по ранению боец СВО едва не утонул на переходе в российском городе

V1.ru: Боец СВО едва не утонул на пешеходном переходе на юге Волгограда

Боец специальной военной операции (СВО), приехавший в отпуск по ранению, едва не утонул на пешеходном переходе на юге Волгограда. Россиянин записал видео с места событий, соответствующие кадры опубликовал региональный портал V1.ru.

На ролике мужчина говорит, что пытался пересечь по правилам проспект Героев Сталинграда в Красноармейском районе города.

«Переход затоплен по пояс, крупный лед, камни, и воды по пояс. Чтобы перейти дорогу, пришлось промокнуть. А у меня ранение, я военнослужащий, защищал нашу страну! Приехал в Волгоград по решению личных вопросов и вот столкнулся с таким», — подчеркивает боец.

Военный отметил, что в ловушку могли попасть и дети, поскольку опасный переход никак не огорожен.

V1.ru направил запрос в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию с пешеходным переходом на проспекте Героев Сталинграда. Ответа пока получено не было.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) участнику спецоперации отказали в выплате за ранение.