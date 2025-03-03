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14:25, 3 марта 2025Россия

Путин встретился с главой Татарстана

Президент России Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?», — поприветствовал его глава государства.

В пресс-службе Кремля уточнили, что главными темами разговора были специальная военная операция, межконфессиональное сотрудничество, а также промышленность и строительство в Татарстане.

Минниханов рассказал президенту о стабильной общественно-политической ситуации в регионе, а также подчеркнул, что в республике отсутствуют межнациональные конфликты.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поддержал планы главы атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Севастополя Михаила Развожаева вновь идти на выборы, чтобы переизбраться на этом посту.

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