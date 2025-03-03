Раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера

Forbes: Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером 2024 года

Список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года возглавил Дуэйн «Скала» Джонсон. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным источника, за год Джонсон заработал 88 миллионов долларов после вычета налогов. Самой высокооплачиваемой актрисой стала звезда фильма «Плохая девочка» Николь Кидман с заработком в 31 миллион долларов.

В топ актеров с самыми большими гонорарами также вошли Райан Рейнольдс (85 миллионов долларов), Кевин Харт (81 миллион), Джерри Сайнфелд (60 миллионов), Хью Джекман (50 миллионов), Брэд Питт (42 миллиона), Джордж Клуни (31 миллион), Адам Сэндлер и Уилл Смит (по 26 миллионов). Издание уточняет, что при подсчетах учитывались проекты, в которых голливудские знаменитости выступали в качестве режиссеров, актеров или продюсеров.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что российский актер Александр Петров зарабатывает около пяти миллионов рублей за один съемочный день.