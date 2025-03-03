Минобороны РФ: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Малая Локня, Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина и Южный.

За сутки ВСУ лишились двух бронетранспортеров, девяти боевых бронированных машин, трех артиллерийских орудий, трех минометов, 12 пунктов управления беспилотниками, двух складов с боеприпасами, радиолокационной станции радиоэлектронной разведки, а также более 160 военнослужащих.

С момента вторжения в Курскую область противник потерял свыше 64 695 солдат, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее появилось видео с «ведущей в ад» дороги под Курском — трассы, соединяющей украинские Сумы с российским городом Суджей, по которой осуществляется снабжение оккупировавших часть Курской области Вооруженных сил Украины.