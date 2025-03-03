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12:59, 3 марта 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Минобороны РФ: Украинские войска за сутки потеряли до 1315 человек в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1315 человек в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Из ежедневного брифинга следует, что самые большие потери украинские войска понесли в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Юг» и «Восток» — 605, 205 и 200 военнослужащих соответственно.

Еще 305 солдат ВСУ лишились в боях с группировками войск «Север», «Запад» и «Днепр».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинских войск за февраль составили около 20 тысяч человек.

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