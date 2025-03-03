Марочко озвучил число потерь ВСУ за февраль

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль составили около 20 тысяч человек. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 20205 украинских боевиков и наемников», — сообщил он. По его информации, из них больше всего было ликвидировано группировкой войск «Север».
Эксперт также отметил, что группировками «Юг» и «Запад» Российской армией были освобождены ряд населенных пунктов. Марочко отметил, что это продолжается, несмотря на попытки ВСУ препятствовать этому.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ начали окапываться у Кременной. Кроме того, они пытаются выстроить эшелонированную оборону.