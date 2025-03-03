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08:15, 3 марта 2025Бывший СССР

Марочко озвучил число потерь ВСУ за февраль

Марочко: Потери ВСУ за февраль составили 20 тысяч человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль составили около 20 тысяч человек. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 20205 украинских боевиков и наемников», — сообщил он. По его информации, из них больше всего было ликвидировано группировкой войск «Север».

Эксперт также отметил, что группировками «Юг» и «Запад» Российской армией были освобождены ряд населенных пунктов. Марочко отметил, что это продолжается, несмотря на попытки ВСУ препятствовать этому.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ начали окапываться у Кременной. Кроме того, они пытаются выстроить эшелонированную оборону.

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