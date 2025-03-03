Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 3 марта 2025Россия

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых растений

Юрист Леонова: выращивание голубого лотоса и гавайской розы грозит тюрьмой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм» предупредила россиян о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых растений.

Список запрещенных растений прописан в постановлении правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Их не разрешается выращивать на придомовых участках, поскольку там содержатся психотропные или наркотические вещества.

Среди таковых — не только известные многим мак и конопня, но и экзотические цветы: гавайская роза, ипомея трехцветная, голубой лотос. Если такие растения обнаружат на участке, владельцу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а за выращивание в особо крупном размере — до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение — самовыгул домашних животных. С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мораторий на обстрелы, потом миротворцы. Макрон раскрыл детали совместного с Великобританией плана по Украине

      В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

      Россиянин описал поход в баню в Литве фразой «и я, и банщица остались довольны»

      Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых растений

      Со сцены «Оскара» выкрикнули фразу «Слава Украине»

      В США ответили Зеленскому на желание подписать сделку после перепалки с Трампом

      Расставшиеся с партнером люди вспомнили о точках невозврата в отношениях

      Зеленский в ответ на призыв Грэма уйти предложил дать сенатору гражданство Украины

      Гаджеты Apple позволили следить за людьми

      Популярная блогерша вышла в свет в оголяющем тело наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше