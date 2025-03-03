Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых растений

Юрист Леонова: выращивание голубого лотоса и гавайской розы грозит тюрьмой

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм» предупредила россиян о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых растений.

Список запрещенных растений прописан в постановлении правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Их не разрешается выращивать на придомовых участках, поскольку там содержатся психотропные или наркотические вещества.

Среди таковых — не только известные многим мак и конопня, но и экзотические цветы: гавайская роза, ипомея трехцветная, голубой лотос. Если такие растения обнаружат на участке, владельцу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а за выращивание в особо крупном размере — до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение — самовыгул домашних животных. С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.