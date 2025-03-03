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18:57, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали повод вызывать скорую помощь при кашле

Врач Шаповаленко: Нужно вызвать скорую при приступах удушья во время кашля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» повод обратиться за экстренной помощью при кашле. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

По словам Шаповаленко, опасным для жизни может стать состояние, при котором кашель сопровождается приступами удушья. «Здесь надо уже вызывать скорую помощь, потому что [это] крайне опасно формированием тяжелого бронхоспазма — очень тяжелого осложнения», — объяснила медик.

Она добавила, что записаться к врачу следует, если, помимо кашля, у человека повышается температура или появляются симптомы кишечного расстройства. В норме, по словам Шаповаленко, при простудных заболеваниях кашель может длиться в течение двух недель.

Ранее иммунолог Андрей Продеус развеял распространенный миф о кашле. По его словам, маска не помогает защититься от распространении инфекции при кашле. С этой задачей, по мнению специалиста, может справиться только респиратор.

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