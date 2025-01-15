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09:04, 15 января 2025Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о кашле

Врач Продеус: От распространения инфекции при кашле защищают только респираторы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеял распространенный миф о кашле. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медик опроверг распространенное убеждение о том, что маска предотвращает распространение инфекции при кашле. «Обычная маска не помогает от распространения инфекции, помогают и эффективно защищают человека только респираторы — специальные маски с клапанами, которые плотно прилегают к коже и действительно защищают от вирусов и мельчайших частиц, которые могут проникнуть в дыхательные пути», — объяснил Продеус.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность хронического кашля. Он отметил, что такой кашель может спровоцировать грыжу.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман заявили, что препараты от давления, название которых оканчивается на «-прил», могут вызывать кашель. По словам врачей, это происходит из-за того, что при приеме этих лекарств сосуды в легких расширяются.

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