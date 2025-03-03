Российский таксист обматерил беременную за один вопрос и попал на видео

В Екатеринбурге таксист обматерил беременную за вопрос о запуске поездки

В Екатеринбурге таксист обматерил беременную за один вопрос. Россиянка поинтересовалась, почему водитель запустил режим ожидания, хотя поездка еще не началась. Действия водителя попали на видео, соответствующие кадры распространил портал Е1.ru.

На опубликованном ролике видно, как мужчина кричит на женщину. В грубой форме он утверждает, что потерял голос и не обязан отвечать на ее вопрос. Пассажирка сообщает ему о своей беременности, но и это не останавливает поток брани мужчины.

Беременная горожанка отметила, что недавно была выписана из стационара. «Сильно стрессанула. Этот водитель всю дорогу оскорблял, угрожал, унижал, желал всего плохого», — поделилась она. Женщина подчеркнула, что поездка была недолгой — пассажирке нужно было добраться со Студенческой до Уральской, поэтому она не стала выходить из машины. После россиянка сразу же обратилась в службу поддержки. Там пояснили, что подобное поведение водителя является непозволительным. Мужчину пообещали наказать.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области водитель такси обманул незрячего пассажира и списал с его карты полмиллиона рублей.