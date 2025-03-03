Боец ВС России с позывным Борзый: Местные жители встречали с камнем за пазухой

Некоторые жители новых регионов России встречали бойцов Вооруженных сил страны со скрытой враждебностью. Об этом заявил штурмовик из числа морпехов Северного флота с позывным Борзый, его слова приводит Минобороны России в Telegram.

Как рассказал российский военный, его впечатление от общения с местными жителями было противоречивым. Из разговоров военный вывел, что с жителями новых территорий следует быть настороже.

«Многие встречали нас с улыбками на лицах, но держали камень за пазухой. Так что нужно было соблюдать осторожность», — заявил Борзый.

Ранее участник боевых действий на Украине с позывным Кочевник заявил, что российские военные проверяют на кошках и собаках угощения, которые предлагают им мирные жители в зоне спецоперации.