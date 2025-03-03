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13:36, 3 марта 2025ЦенностиЭксклюзив

Российский врач назвала истинную причину возникновения акне

Врач Гусейнова: Акне возникает из-за повышенной чувствительности кожи к гормонам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский дерматовенеролог Эльвира Гусейнова назвала истинную причину возникновения акне. Комментарий трихолога клиники Face Clinic поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Косметолог заявила, что главная причина появления высыпаний заключается в повышенной чувствительности кожи к половым гормонам, что обусловлено генетической предрасположенностью. Такую предрасположенность невозможно убрать извне, добавляет врач.

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По словам медика, данную проблему можно решить, обратившись к специалисту. «Существуют препараты и методики, которые воздействуют на чувствительность кожи к гормонам. Акне поддается лечению», — подытожила Гусейнова.

В январе врач указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей. Дерматолог Екатерина Константиновская объяснила, что стресс заставляет организм активировать защитные механизмы, включая выработку гормонов адреналина и кортизола.

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