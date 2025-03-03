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14:03, 3 марта 2025Экономика

Северный сосед США стал отказываться от американских товаров

Bloomberg: Две трети канадцев стали покупать меньше американских товаров
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Две трети канадцев признались, что за последние недели стали реже покупать товары американского производства. Это показал опрос, проведенный компанией Leger Marketing. Его результаты процитировало агентство Bloomberg.

К такому результату привели угрозы президента США Дональда Трампа применить к Канаде «экономическую силу», а также его неоднократные призывы сделать эту страну еще одним американским штатом. Такая риторика вызвала всплеск патриотизма в стране с населением 41 миллион человек. Потребители начали делиться списками доступных канадских продуктов, отменяли или откладывали поездки в США и освистывали государственный гимн США на спортивных мероприятиях.

Однако экономические последствия такого ухудшения отношений будут болезненными для обеих государств: ни одна страна не покупает у США больше, чем Канада, а США являются, безусловно, важнейшим экспортным рынком Канады.

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Опрос показал, что три четверти канадцев согласны с тем, что Оттава должна ответить Трампу встречными тарифами. Известно также, что нынешний глава Белого дома произвел неблагоприятное впечатление на 77 процентов канадцев.

Ранее Соединенным Штатам предсказали скачок цен на популярные товары из-за пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

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