Следственный комитет с 2014 года возбудил более 6 тысяч дел о преступлениях военных ВСУ

Бастрыкин: СК возбудил 6,5 тысячи дел о преступлениях украинских военных

Следственный комитет России (СК РФ) с 2014 года возбудил 6,5 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военных против мирного населения Донбасса. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

«С 2014 года Следственным комитетом возбуждено 6,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности», — отметил он.

По словам Бастрыкина, большая часть уголовных дел расследуется по фактам обстрелов ВСУ мирного населения и гражданских объектов. Однако были установлены также факты других преступлений. К уголовной ответственности привлекаются 918 человек, в том числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины.

Бастрыкин добавил, что для установления обстоятельств преступлений требуются тысячи следственных действий. В частности, общение со свидетелями и потерпевшими, допросы фигурантов уголовных дел, проведение сложных экспертиз.

27 февраля сообщалось, что российские следователи зафиксировали новые военные преступления вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей ДНР. До этого сообщалось, что российские силовики начали расследование новых преступлений украинской стороны в Белгородской и Херсонской областях.