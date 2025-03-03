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11:29, 3 марта 2025Экономика

В России раскрыли серую схему с алкоголем стоимостью 70 миллиардов рублей

ЦРПТ: У оптовых продавцов лекарств в РФ нашли 100 млн литров медицинского спирта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: smereka / Shutterstock / Fotodom

Система маркировки «Честный знак» позволила вскрыть масштабную схему по уходу от уплаты акцизов при реализации этанола, в которой были задействованы сотни оптовых продавцов лекарств. Потери для бюджета оцениваются в 70 миллиардов рублей, со ссылкой на расследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы) пишет РБК.

Маркировка позволяет проследить все перемещения товаров в цепочке от производителя до конечной продажи, в которую входят оптовые торговцы, аптечные склады, аптеки и медицинские организации. Если на каком-то этапе юридическое лицо приобретает, но не поставляет товар дальше, то продукцию считают «зависшей», она находится на балансе организации.

При накоплении существенных запасов продукции «Честный знак» предупреждает регулятор о возможности незаконного оборота по конкретному участнику рынка. Подозрения возникают в том случае, если товар находится без движение в течение 90 и более дней.

К настоящему времени проверяющие нашли 219 оптовых продавцов лекарств, у которых по бумагам скопилось 100 миллионов тонн медицинского спирта. Предположение, что в реальности спирт был продан по серым схемам позволяет оценить ущерб от неуплаты акциза.

ЦРПТ направил информацию о подозрительных продавцах и самой схеме в Росздравнадзор и комитет Государственной думы по экономической политике. Ведомство уже начало проверку крупнейших участников рынка. В свою очередь, глава комитета Максим Топилин рассказал, что вопрос будет обсуждаться на совещании во вторник, 4 марта.

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