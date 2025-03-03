США потребовали от Зеленского извинений на камеру

США требуют от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Высокопоставленный представитель администрации сообщил нам, что ничего в вопросе сделки не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете», — приводит телеканал слова источников.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, чтобы пересмотреть сделку по редкоземельным металлам, которую он не хотел заключать. Он уточнил, что целью украинской стороны была попытка получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, шантажируя отказом от заключения сделки.