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19:16, 3 марта 2025Мир

США потребовали от Зеленского извинений на камеру

Fox News: США требуют от Зеленского извинений на камеру ради сделки
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

США требуют от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Высокопоставленный представитель администрации сообщил нам, что ничего в вопросе сделки не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете», — приводит телеканал слова источников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, чтобы пересмотреть сделку по редкоземельным металлам, которую он не хотел заключать. Он уточнил, что целью украинской стороны была попытка получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, шантажируя отказом от заключения сделки.

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