Стало известно о 3,3 тысячи наемников в ВСУ из более чем 70 стран

Бастрыкин: СК располагает данными о 3,3 тысячи наемников в ВСУ из 70 стран

Следственный комитет России располагает данными об участии 3,3 тысячи наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Глава СК отмечает, что известно о наемниках из более чем 70 стран. Например, 712 человек из Грузии, 694 — из Великобритании, 719 — из Канады. В отношении 871 наемника уже вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, а 652 объявлены в международный розыск.

Ранее Бастрыкин рассказал, что следователи с 2014 года возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений.