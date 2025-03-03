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11:25, 3 марта 2025Силовые структуры

Стало известно о 3,3 тысячи наемников в ВСУ из более чем 70 стран

Бастрыкин: СК располагает данными о 3,3 тысячи наемников в ВСУ из 70 стран
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Следственный комитет России располагает данными об участии 3,3 тысячи наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Глава СК отмечает, что известно о наемниках из более чем 70 стран. Например, 712 человек из Грузии, 694 — из Великобритании, 719 — из Канады. В отношении 871 наемника уже вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, а 652 объявлены в международный розыск.

Ранее Бастрыкин рассказал, что следователи с 2014 года возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений.

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