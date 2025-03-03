Стало известно о пострадавшем при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

Один человек пострадал при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе. Об этом заявил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, передает РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, мужчину доставили в больницу.
До этого в республиканском управлении МЧС рассказали, что пожар на НПЗ в Уфе был связан с технологическим процессом. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. Пожарные уже успели ликвидировать открытое горение на предприятии.
Кроме того, в сети распространили видеокадры мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии. Тогда в объектив камеры попали языки пламени и большое число дыма, заполонившего небо.
В ночь на понедельник, 3 марта, жители Уфы заявили о мощном взрыве на нефтезаводе. Граждане утверждали, что был слышен звук, похожий на пролет беспилотника.