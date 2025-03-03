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08:57, 3 марта 2025Россия

Стало известно о пострадавшем при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

В Минздраве Башкирии заявили, что один человек пострадал при пожаре на НПЗ в Уфе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Один человек пострадал при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе. Об этом заявил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, передает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, мужчину доставили в больницу.

До этого в республиканском управлении МЧС рассказали, что пожар на НПЗ в Уфе был связан с технологическим процессом. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. Пожарные уже успели ликвидировать открытое горение на предприятии.

Кроме того, в сети распространили видеокадры мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии. Тогда в объектив камеры попали языки пламени и большое число дыма, заполонившего небо.

В ночь на понедельник, 3 марта, жители Уфы заявили о мощном взрыве на нефтезаводе. Граждане утверждали, что был слышен звук, похожий на пролет беспилотника.

ЖЗЛ
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