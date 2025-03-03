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23:52, 3 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об атаке «Гераней» на подстанции в Одессе

В Одессе после атаки дронов начались перебои с электричеством
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Одесские подстанции атаковали дроны-камикадзе «Герань-2». Об этом рассказал Telegram-канал «Повернутые на войне».

По его данным, в результате ударов в городе начались перебои с электричеством. Отмечается, что в Одессе расположено множество предприятий, занимающихся сборкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров.

Об атаке на город также сообщил военкор Юрий Котенок. «Под Одессой, по предварительным данным, поражена электроподстанция», — написал он.

Одесский мэр Геннадий Труханов проинформировал, что из-за ударов была приостановлена работа трех котельных.

Ранее в Одессе прогремели две серии взрывов.

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