Стало известно об атаке «Гераней» на подстанции в Одессе

В Одессе после атаки дронов начались перебои с электричеством

Одесские подстанции атаковали дроны-камикадзе «Герань-2». Об этом рассказал Telegram-канал «Повернутые на войне».

По его данным, в результате ударов в городе начались перебои с электричеством. Отмечается, что в Одессе расположено множество предприятий, занимающихся сборкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров.

Об атаке на город также сообщил военкор Юрий Котенок. «Под Одессой, по предварительным данным, поражена электроподстанция», — написал он.

Одесский мэр Геннадий Труханов проинформировал, что из-за ударов была приостановлена работа трех котельных.

Ранее в Одессе прогремели две серии взрывов.