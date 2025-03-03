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23:26, 3 марта 2025Бывший СССР

В Одессе произошли две серии взрывов

Мэр Одессы Труханов: В городе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе прогремели две серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Информация о первой серии взрывов появилась в 22:30 по московскому времени. Подробности произошедшего в публикации не уточнялись.

Спустя сорок минут в городе вновь прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

28 февраля в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области произошел взрыв с продолжительной детонацией. В это время там происходила разгрузка подозрительного балкера с контейнерами. Согласно официальным данным GPS, судно должно было быть у берегов Румынии.

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