В Одессе произошли две серии взрывов

В Одессе прогремели две серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
Информация о первой серии взрывов появилась в 22:30 по московскому времени. Подробности произошедшего в публикации не уточнялись.
Спустя сорок минут в городе вновь прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на территории Одесской области объявлена воздушная тревога.
28 февраля в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области произошел взрыв с продолжительной детонацией. В это время там происходила разгрузка подозрительного балкера с контейнерами. Согласно официальным данным GPS, судно должно было быть у берегов Румынии.