Стало известно об обсуждении Францией и Британией планов по размещению войск на Украине

WSJ: Франция и Британия согласовывают планы по размещению войск на Украине

Франция и Великобритания уже несколько недель обсуждают планы по размещению военных сил на Украине, если будет достигнуто стабильное прекращение огня или мирное соглашение. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам дипломатов, проинформированных о ходе обсуждений, между Парижем и Лондоном растет консенсус относительно типа активов и численности войск, которые необходимо будет развернуть на украинской территории. При этом стороны еще согласуют вопросы, связанные с местами развертывания сил и их полномочиями.

Европейские чиновники утверждают, что после заключения мирного соглашения Украина будет получать не только войска на местах, но и целый ряд военной техники на долгие годы вперед.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности. Британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.