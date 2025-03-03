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11:20, 3 марта 2025Мир

Страны ЕС захотели больше денег от Еврокомиссии на оборону

Politico: Страны ЕС 6 марта попросят больше денег у Еврокомиссии на оборону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Правительства стран Европейского союза (ЕС) подготовили проект документа, в котором они призывают Европейскую комиссию (ЕК) предоставить членам объединения больше финансовых возможностей «без промедления» и предложить «дополнительные источники финансирования» для обороны на уровне союза. Об этом пишет издание Politico, которое ознакомилось с проектом документа.

Ожидается, что государства, входящие в состав ЕС, представят этот документ на экстренной встрече лидеров ЕС 6 марта, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует презентовать «всеобъемлющий план по перевооружению Европы».

Согласно проекту документа, европейские страны попросят орган исполнительной власти ЕС «оперативно представить актуальные предложения» и сделать возможным перенаправление денег на региональное развитие. Комиссия, в свою очередь, должна будет предложить различные варианты финансирования в письме лидерам ЕС.

Ранее сообщалось, что ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен воспользуется сложившимся в объединении кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния.

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