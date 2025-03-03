На Западе рассказали о беспокойстве стран ЕС из-за главы Еврокомиссии

Politico: Страны ЕС опасаются, что фон дер Ляйен расширит полномочия Брюсселя

Ряд стран Евросоюза (ЕС) на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется сложившимся в объединении кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

«В национальных столицах опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, чтобы расширить полномочия Брюсселя на новые области и усилить свое влияние на национальные правительства», — сказано в статье.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов Евросоюза, оборона все еще остается в значительной степени ответственностью стран блока. Как сказано в статье, Польша и Финляндия хотят оградить ВПК от попыток ЕК расширить полномочия.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейским странам необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». Также призвала срочно перевооружить Европу.

Помимо этого, глава Еврокомиссии призвала украинского лидера Владимира Зеленского быть смелым после скандальной перепалки с лидером США Дональдом Трампом.