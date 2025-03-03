Суд лишил права заниматься бизнесом осужденную Блиновскую

Осужденная за неуплату налогов Блиновская не сможет заниматься бизнесом 4 года

Савеловский районный суд Москвы на четыре года запретил заниматься бизнесом блогерше Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов и ряд других преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

«Королеву марафонов» признали виновной по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Она проведет в колонии общего режима пять лет и выплатит штраф в размере одного миллиона рублей.

Согласно приговору, по одному из эпизодов обвинения Блиновскую освободили от наказания из-за истекших сроков давности.

