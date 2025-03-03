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14:40, 3 марта 2025Силовые структуры

Суд удовлетворил иск о взыскании с Блиновской причиненного бюджету России ущерба

Суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры о взыскании с Блиновской ущерба
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры Москвы о взыскании с блогера Елены Блиновской ущерба, причиненного бюджету России в результате совершенного налогового преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Иск удовлетворен в полном объеме, отметили в ведомстве. Суд взыскал с блогерши 587 миллионов рублей и обратил ее имущество, арестованное в ходе следствия, в доход государства, уточняет РБК.

Ранее Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы блогершу, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений. Назначенный срок «королева марафонов» проведет в колонии общего режима. Суд также оштрафовал Блиновскую на один миллион рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну.

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