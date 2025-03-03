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23:26, 3 марта 2025Мир

Трамп предупредил противников мира на Украине

Трамп: Противники мира на Украине не задержатся надолго
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Противники установления мира на Украине «не задержатся надолго». С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Возможно, кто-то не захочет заключать мирное соглашение. Если кто-то не захочет заключать соглашение, я думаю, этот человек не задержится надолго», — сказал глава государства.

По его словам, Россия и народ Украины сильнее всего заинтересованы в сделке, которая приведет к прекращению огня.

Ранее Трамп выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому требование. По его словам, украинский лидер должен продемонстрировать большую благодарность за поддержку со стороны США.

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