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07:22, 3 марта 2025Мир

Трамп призвал американцев больше беспокоиться о мигрантах

Трамп призвал американцев больше беспокоиться о мигрантах, а не о Путине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Francis Chung — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не пришли к тому, к чему пришла Европа», — подчеркнул политик.

Ранее газета Pais написала, что Дональд Трамп хочет превратить мигрантов из Латинской Америки во внутренних врагов Соединенных Штатов. В январе на инаугурации политик пообещал немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и заняться высылкой миллионов мигрантов. Из-за трудного положения на южной границе страны он уже объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

В начале февраля СМИ написали, что администрация Трампа рассматривает возможность запрета въезда мигрантам на территорию США под предлогом борьбы с распространением туберкулеза и кори.

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