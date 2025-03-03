Трамп призвал американцев больше беспокоиться о мигрантах, а не о Путине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не пришли к тому, к чему пришла Европа», — подчеркнул политик.

Ранее газета Pais написала, что Дональд Трамп хочет превратить мигрантов из Латинской Америки во внутренних врагов Соединенных Штатов. В январе на инаугурации политик пообещал немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и заняться высылкой миллионов мигрантов. Из-за трудного положения на южной границе страны он уже объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

В начале февраля СМИ написали, что администрация Трампа рассматривает возможность запрета въезда мигрантам на территорию США под предлогом борьбы с распространением туберкулеза и кори.