Трамп раскрыл владельца найденного в Белом доме кокаина

Трамп: Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал семье Байдена

Кокаин, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал кому-то из семьи Джо Байдена, который на тот момент занимал пост президента США. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, передает Daily Mail.

По его словам, запрещенное вещество принадлежало либо самому Байдену, либо его сыну Хантеру. «Я думаю, что займусь этим вопросом, потому что там произошли плохие вещи», — сообщил Трамп.

Летом 2023 года в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Следователи так и не смогли выяснить, как наркотик там оказался и кому он принадлежал.