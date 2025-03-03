Туроператоры прокомментировали данные о заражении лихорадкой денге во Вьетнаме

В АТОР не подтвердили данные о массовом заражении лихорадкой денге во Вьетнаме

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не подтвердили данные о массовом заражении соотечественников лихорадкой денге во Вьетнаме. Комментарий опубликован в Telegram-канале организации.

«Информация об "экстренном предупреждении" о росте заболевания денге, которое якобы выпустили власти Вьетнама, не соответствует действительности», — подчеркнули в АТОР, добавив, что на сайте министерства здравоохранения этой азиатской страны с начала 2025 года нет соответствующих объявлений.

В источнике отмечается, что предупреждение о риске более ранней сезонной вспышки лихорадки денге 25 февраля выпустил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Хошимин. В ведомстве спрогнозировали, что в 2025 году пик заболеваемости наступит раньше, чем в 2024-м, и это потребует принятия радикальных мер по профилактике эпидемии.

Однако, по данным АТОР, российские организованные туристы обычно не отдыхают в Хошимине. Как правило, отечественные путешественники только прилетают туда прямыми рейсами, а далее отправляются на курорты: Фантьет, Муйне, Нячанг и Фукок.

Ранее сообщалось, что у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. По словам одной из пострадавших, после сильных дождей там активизировались комары.