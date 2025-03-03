Украине назвали два способа договориться с Трампом

Американист Дубравский: Зеленский должен покинуть пост для диалога США и Украины

У Украины есть два способа договориться с президентом США Дональдом Трампом после недавнего провала на переговорах. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По словам эксперта, в первом сценарии украинский лидер должен найти способ вновь выстроить диалог с американским политиком. Однако, отметил эксперт, нет четкой ясности, «насколько это реалистично».

«Второй — Зеленский уходит с поста президента Украины. В этом случае Трампу будет значительно проще договориться с новым руководством страны», — указал Дубравский, отметив, что в случае заключения сделки, ее условия будут «жестче и менее выгодны для Украины».

После публичной перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом команда американского лидера единогласно выступила за прекращение переговоров с украинским политиком. По словам помощника главы государства по национальной безопасности Майка Уолтца, продуктивные переговоры и заключение соглашения о минеральных ресурсах стали бы для Украины «позитивным моментом». Однако, подчеркнул он, Зеленский не дал понять, что хочет остановить боевые действия, чем разозлил президента США.

